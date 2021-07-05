Губерниев назвал «тупорылым» решение внести его в «черный список» на Украине

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к министерству культуры Украины после включения в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

По мнению журналиста, он мог попасть в перечень за то, что обращал внимание на использование русского языка главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и игроками национальной команды.

«Ну так вот, министерство бескультурья украинского. Знаете, есть такая поговорка, русская и украинская: «дуракам закон не писан». Я не сомневаюсь, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, смотрят мои репортажи, слушают их – так вот, народ сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено», — сказал Губерниев в ролике, опубликованном в Telegram-канале.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 204 человека.

Ранее Губерниев заявил, что всегда поддерживал украинский спорт.