Фанаты «ПСЖ» поддержали Мбаппе и обвинили СМИ в расизме и линчевании

Фанаты французского «Пари Сен-Жермен» поддержали нападающего клуба Килиана Мбаппе, сообщает Twitter Collectif Ultras Paris.

Игрок подвергся критике после вылета сборной Франции с чемпионата Европы — 2020, на котором Мбаппе не забил ни одного мяча и не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии со сборной Швейцарии в рамках 1/8 финала турнира.

«Расизм и линчевание в СМИ: поддержим Килиана Мбаппе», – написано на баннере, который болельщики растянули перед стадионом «Парк де Пренс».

Сборная Франции в своей группе заняла первое место после победы на Германией (1:0) и двух ничьих с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцарцы в четвертьфинале уступили сборной Испании в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что между родителями игроков сборной Франции разгорелся конфликт во время матча 1/8 финала чемпионата Евро с командой Швейцарии.

https://twitter.com/Co_Ultras_Paris/status/1411717541483925506?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411717541483925506%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1098832055-rasizm-i-linchevanie-v-smi-podderzhim-mbappe-ultras-pszh-o-kritike-for.html