Экс-футболист сборной России считает, что Семаку рано становиться тренером национальной команды

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Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая... Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая...
Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая...
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Известный в прошлом российский футболист, экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался по поводу перспектив Сергея Семака в качестве главного тренера сборной России.

«Я думаю, что вариант такой. Как тренер сейчас – он в любом случае тренер «Зенита», у него контракт действующий. И клубу придется расторгать в срочном порядке. Если произойдет эта ситуация, то Сергей Богданович, наверно, не откажется, если будут предложение. Но мое мнение – даже если будут приглашения, то это рановато для Сергея Богдановича. Он будет рассматривать, конечно, если его пригласят, но мне лично кажется, что пока рано.

Сборная – это немножко другое. Мы много видели тренеров, которые приводили клубы к чемпионству – и Юрий Семин, и Леонид Слуцкий. Они приходили в сборную, когда уже чемпионства были, и опыт вроде бы тоже. Тот же Валерий Газзаев. Бывало, что совмещали даже, но мы видели, что из этого ничего не получилось. Конечно, для нашей сборной в любом случае нужен только наш человек. Лично мое субъективное мнение, как бы там ни складывалось, Станислав Черчесов – самая лучшая кандидатура для сборной. Как бы все не говорили, что провал, но мы видели на чемпионате мира команду, которая бежала, которая хотела, которая у себя дома играла. А на Европе мы видели все немножко уже другое. Конечно, это понимает и тренерский штаб, они там анализируют. Может, на каких-то игроков они понадеялись, но на чемпионате они, может, даже перегорели в какой-то степени. Такие ошибки, которые футболисты допускали, так они никогда не ошибались», — рассказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.

Ранее сообщалось, что Экс-футболист сборной России высказался о перспективах Семака в «Зените».