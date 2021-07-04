Экс-футболист сборной России считает, что Семаку рано становиться тренером национальной команды

Известный в прошлом российский футболист, экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался по поводу перспектив Сергея Семака в качестве главного тренера сборной России.

«Я думаю, что вариант такой. Как тренер сейчас – он в любом случае тренер «Зенита», у него контракт действующий. И клубу придется расторгать в срочном порядке. Если произойдет эта ситуация, то Сергей Богданович, наверно, не откажется, если будут предложение. Но мое мнение – даже если будут приглашения, то это рановато для Сергея Богдановича. Он будет рассматривать, конечно, если его пригласят, но мне лично кажется, что пока рано.

Сборная – это немножко другое. Мы много видели тренеров, которые приводили клубы к чемпионству – и Юрий Семин, и Леонид Слуцкий. Они приходили в сборную, когда уже чемпионства были, и опыт вроде бы тоже. Тот же Валерий Газзаев. Бывало, что совмещали даже, но мы видели, что из этого ничего не получилось. Конечно, для нашей сборной в любом случае нужен только наш человек. Лично мое субъективное мнение, как бы там ни складывалось, Станислав Черчесов – самая лучшая кандидатура для сборной. Как бы все не говорили, что провал, но мы видели на чемпионате мира команду, которая бежала, которая хотела, которая у себя дома играла. А на Европе мы видели все немножко уже другое. Конечно, это понимает и тренерский штаб, они там анализируют. Может, на каких-то игроков они понадеялись, но на чемпионате они, может, даже перегорели в какой-то степени. Такие ошибки, которые футболисты допускали, так они никогда не ошибались», — рассказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.

Ранее сообщалось, что Экс-футболист сборной России высказался о перспективах Семака в «Зените».