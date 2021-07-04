Экс-футболист сборной России высказался о перспективах Семака в «Зените»

Известный в прошлом российский футболист, экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался по поводу перспектив Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

«Я думаю, что руководители гораздо большего хотят в Лиге чемпионов. Другое дело, что у Сергея Богдановича не получается в какой-то степени, и это не только у него, но и вообще в «Зените» в целом. Если взять все Лиги чемпионов, то команда максимум проходила до 1/8 финала за последние годы, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь они будут искать футболистов, которые, как минимум, должны будут выходить из группы. А дальше посмотрим, пока неизвестно, разговоры какие-то идут, что хотят тренера Швейцарии видеть в составе «Зенита».

Естественно, что сначала будут футболисты. Если пошел вопрос по тренерской ситуации, то, в любом случае, будет пауза. Для чемпионата России сейчас есть обойма футболистов какая-то, а что касается Лиги чемпионов, то уже будут искать под определенного тренера. Поэтому, мы видим, что нет покупок. А если они будут, то, наверное, только точечные», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.

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