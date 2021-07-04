Боярский похвалил сборную Украины, несмотря на поражение от Англии на Евро-2020

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский, являющийся страстным футбольным болельщиком, высказался о поражении сборной Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020. Украинцы уступили со счетом 0:4, но, несмотря на это, Боярский высоко оценил команду и заявил, что футболисты боролись до последнего.

«Я внимательно смотрел игру, болел за них, но, к сожалению, англичане доказали свою состоятельность. Это не значит, что несостоятельна сборная Украины — у нее крепкие, здоровые, интересные ребята, очень перспективные, на мой взгляд, они еще добьются очень многого. Но счет говорит о том, что по уровню они все же не дотянули до других европейских команд.

Тем не менее, у Украины хорошая команда, там много классных игроков — и Зинченко, конечно. Потом, они еще очень волевые и с хорошим характером. Это очень нравится: даже при таком счете они боролись до конца. Хотя психологически они были после второго гола ранены. Но что делать, это футбол», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Даже несмотря на поражение от Англии, украинская команда добилась лучшего результата за всю историю выступлений на европейских первенствах — ранее она никогда не доходила до четвертьфинала Евро. Англичане же теперь встретятся в полуфинале с Данией, которая, в свою очередь, выбила из борьбы чехов. Другую полуфинальную пару составили Испания и Италия.

Ранее член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал поражение Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020