Арустамян заявил, что Черчесов попросил вырезать фрагмент из своего интервью

Журналист и блогер Нобель Арустамян высказался о словах главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невышедшем интервью. Нобель заявил, что его команде было важно, чтобы Черчесов не выступал в видео монтажером или редактором. Журналист рассказал, они потратили на разговор с Черчесовым три часа и примерно два месяца согласовывали с ним дату. Арустамян сказал, что его команда была готовы идти на различные правки: вырезать оговорки, точно донести мысли тренера. Подобные пожелания от Станислава Саламовича были учтены.

«Интервью не вышло потому, что Черчесов попросил убрать из него два блока. По его мнению, суммарно на 30 секунд — уточним, все-таки больше, но не в этом суть. О чем эти фрагменты? Смотрит ли Черчесов YouTube, на кого подписан и как вообще относится к соцсетям. О съемках в роликах про поправки в Конституцию. Сегодня Черчесов назвал свою должность государственной. Так почему в этом случае не высказаться о политике, о поправках?» — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Арустамян сказал, что очень долго убеждал Черчесова сохранить реплики, но тренер был категоричен: вырезать, иначе итоговое интервью он не подтверждает. Мы посчитали, что предадим свою аудиторию и самих себя, если пойдём на уступки и кастрируем часть интервью.

«Я так и донес позицию до Черчесова: вы не готовы публиковать интервью без вопросов о YouTube и поправках — мы не опубликуем его вообще. Мы потратили на интервью время и силы и хотели сделать максимально интересный и честный материал. Жаль, что Черчесов оказался не готов к этому», — написал журналист.

Ранее ветеран «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кто, по его мнению, может сменить Станислава Черчесова на посту наставника сборной России.