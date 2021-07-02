Черчесов объяснил отсутствие Максименко в заявке сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об отсутствии вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в заявке сборной России на Евро-2020.

«Если я скажу, что я не спартаковец, а нейтральный, наверное, вы мне не поверите. Когда я домой возвращаюсь, могу же я быть спартаковцем? Так вот, Максименко я заметил еще давно. Теперь он играет в основе «Спартака».

Но мы должны вспомнить советскую поговорку, что вратарь нужен тогда, когда нужен. Единственный матч, когда Максименко был реальным вратарем, — это игра с «Динамо». Спартаковцы тогда победили 2:0, и этот матч выиграл именно вратарь. Таких игр должно быть больше.

Максименко провел молодежный Евро, опыта набрался. Теперь будет играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. В таких играх надо себя проявлять», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему форварда московского «Локомотива» Федора Смолова не вызвали на Евро-2020.