Мостовой сравнил Черчесова с тренером сборной Германии Лёвом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«У нас всегда принято поддерживать тренера, но это не всегда уместно. Вот сборная Германии провалилась на чемпионате мира в 2018 году, Йоахима Лёва не убрали, хотя провал был безоговорочным. Что мы видим в итоге? Надо было уходить, дать возможность поработать другим», — цитирует Мостового «РИА Новости».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд поделился мнением об уровне зарплаты главного тренера сборной России Станислава Черчесова.