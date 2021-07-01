Уткин заявил, что Черчесов продолжит тренировать сборную России

Блогер и бывший спортивный комментатор Василий Уткин поделился инсайдерской информацией о том, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не намерен разрывать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера. Тем не менее консультации — самые разнообразные — продолжаются», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский критично высказался о словах главного тренера сборной России.