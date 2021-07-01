Губерниев считает, что Черчесов перекладывает ответственность на футболистов

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление главного тренера сборной России Станислава Черчесова на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Слова Станислава Черчесова про то, что нашей сборной не хватило куража и эмоций — это перекладывание ответственности на футболистов. Я считаю, что он должен был защитить игроков на заседании техкома. Я с уважением отношусь к этому комитету, но там самому младшему представителю 57 лет. Поэтому мне кажется, что здесь любой уважающий себя и команду специалист должен был встать и сказать: «Ребят, а какое право вы имеете обижать моих игроков?», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нужно расчистить ряды РФС.