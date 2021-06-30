Зинченко — о выходе Украины в 1/4 финала Евро: таких моментов больше может не быть

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход сборной в 1/4 финала Евро-2020, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов уже может не быть. Горжусь, что сегодня мы доказали всей стране и Европе, что можем достигать поставленных целей», — сказал Зинченко.

В матче 1/8 финала украинцы обыграли Швецию со счетом 2:1 (овертайм), а Зинченко стал автором первого мяча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.