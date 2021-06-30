Болельщику с флагом России разорвали майку на матче Украины на Евро

На матче 1/8 финала Евро-2020 на трибуне украинских фанатов появился болельщик с российским флагом.

В начале встречи появилась фотография, на которой россиянин, обнявшись с украинцем, смотрит футбол.

После матча в Telegram-канале OFNEWS был опубликован снимок, на котором этот же российский болельщик держится за лицо, а его футболка разорвана. Также у него отсутствует флаг.

«Первый кадр из Глазго вчера облетел все спортивные СМИ и паблики. Но, как говорится, «что было дальше?» Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределенный срок», — гласит подпись к снимку.

Сборная Украины обыграла Швецию со счетом 2:1 (овертайм). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина – 1:2

Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).