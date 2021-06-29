Матч Испании и Хорватии стал вторым по результативности в истории Евро

Сборная Хорватии на датском стадионе «Паркен» проиграла испанцам в дополнительное время со счетом 3:5 в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Эта встреча стала второй по результативности в истории чемпионатов Европы. Больше голов на европейских первенствах забивалось лишь на самом первом чемпионате Европы в 1960 году в матче между сборными Франции и Югославии (4:5).

Также стало известно, что сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили пять разных игроков. За испанцев отметились Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

Напомним то по ходу матча хорватская сборная отыгралась со счета 1:3 за три минуты до конца добавленного к основному времени матча, но в дополнительное время дважды пропустили от испанцев.

Испания сыграет в четвертьфинальном матче со Швейцарией в Санкт-Петербурге 2 июля в 19:00 по московскому времени.

Ранее наставник сборной Франции заявил, что Мбаппе расстроен из-за незабитого пенальти.