На Евро был забит самый дальний автогол в истории

Сборная Хорватии проиграла испанцам со счетом 3:5 в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Первый гол в матче был забит испанцами в свои ворота. На 20-й минуте встречи полузащитник Педри отдал пас своему вратарю Симону, который не смог должным образом принять пас. Мяч просто закатился в ворота испанцев. Этот автогол был забит с 45 метров от ворот и стал самым дальним в истории чемпионатов Европы. Кроме того, гол в свои ворота от Педри стал первым, забитым из-за пределов штрафной зоны.

Напомним, что по ходу матча хорватская сборная отыгралась со счета 1:3 за три минуты до конца добавленного к основному времени матча, но в дополнительное время дважды пропустили от испанцев.

На чемпионате Евро-2020 было забито уже восемь автоголов. За пять последних розыгрышей турнира лишь семь раз игроки отправляли мячи в свои ворота.

Испания сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция – Швейцария.

Ранее бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии.