Вратарь сборной Швейцарии пошутил, что в Голливуде его сыграет Де Ниро

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер поделился эмоциями после победы над французами в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (3:3, 5:4 пен.).

«Мы сотворили историю. Мы оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира... В нас никто не верил, но мы изменили все и сказали, что пойдем до конца. У Франции был момент, когда при счете 1:3 они действовали немного высокомерно, и мы хладнокровно воспользовались этим», — цитирует Зоммера Spox.

Также Ян считает, что сценарий матча с французами напоминает голливудский фильм.

«Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме», – пошутил Зоммер.

Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале со сборной Испании. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.

Ранее французский вратарь Уго Льорис призвал не показывать пальцем на Мбаппе за незабитый пенальти.