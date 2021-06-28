Швейцария сенсационно обыграла французов и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Швейцарии победила Францию в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020.

У сборной Франции забитые мячи на счету Карима Бензема (дважды), Поля Погба.

У швейцарской команды голами отметились: Харис Сеферович (дважды), Гавранович.

На 55-й минуте защитник гостей Рикардо Родригес не реализовал пенальти.

Основное время закончилось со счетом 3:3. В дополнительное время голов забито не было.

Победный пенальти у швейцарцев забил Мехмеди. Мбаппе не реализовал свою попытку.

Сборная Франции вышла в 1/8 финала с первого места в группе F. Французы обыграли Германию (1:0), сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцарцы стали третьими в группе А. Подопечные Владимира Петковича разошлись миром с Уэльсом (1:1), разгромно проиграли Италии (0:3) и обыграли Турцию (3:1).

Швейцария сыграет в четвертьфинале с Испанией. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.



Французы являются финалистами прошлого чемпионата Европы – 2016.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Франция – Швейцария – 3:3 (5:4 пен.)

Голы: 0:1 — Сеферович (15); 1:1 — Бензема (57); 2:1 — Бензема (59); 3:1 — Погба (75); 2:3 — Северович (81); 3:3 — Гавранович (90).

Ранее сообщалось, что сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1/8 финала Евро.