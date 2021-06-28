Гаджиев оценил перспективы Моргенштерна в возможном поединке против Шлеменко

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между рэпером Моргенштерном и бойцом Александром Шлеменко, передает Sport24.

«По поводу возможного боя Шлеменко — Моргенштерн могу сказать следующее: если бы в этом поединке была хоть какая-то спортивная составляющая — можно было бы и подумать. А так, это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления, дольше он не продержится», — сказал Гаджиев.

Ранее рэпер заявил, что ММА подает плохой пример детям.

«Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски?» — сказал Моргенштерн.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение музыканта Моргенштерна запретить смешанные единоборства (ММА).