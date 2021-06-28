Шевченко назвал выход в четвертьфинал Евро большим бонусом для Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Евро-2020, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас», — сказал Шевченко.

Также специалист отметил, что ему было несложно поддерживать мотивацию игроков.

«У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас все еще есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать», — добавил он.

Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, набрав три очка. В 1/8 финала украинцы встретятся со Швецией. Матч пройдет 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Чехия сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020.