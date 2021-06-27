Капитан сборной Италии заявил, что его команда преклонит колено, если соперник попросит

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о позиции национальной команды по поводу преклонения колена перед играми чемпионата Европы — 2020.

«Если соперник попросит о преклонении колена, то мы тоже сделаем это из чувства солидарности. Мы будем предпринимать попытки бороться с расизмом при помощи инициатив Федерации футбола Италии», – цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, итальянцы не встали на колено перед матчем с Австрией, так как австрийская сторона не просила об этом.

Сборная Италии обыграла австрийцев в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. В первом тайме ни одна из команд не смогла отличиться. Во втором отрезке основного времени сборная Австрии смогла размочить счет, но мяч Марко Арнаутовича не был засчитан из-за офсайда после просмотра ВАР. Основное время закончилось нулевой ничьей. В первом дополнительном тайме итальянцы забили два мяча. Отличились Федерико Кьеза и Маттео Пессина. На 114-й минуте австрийский нападающий Саша Каладжич сократил отставание своей сборной, установив итоговый счет.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия — Португалия.

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Голы: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее футболист сборной Австрии Давид Алаба эмоционально прокомментировал поражение от Италии.