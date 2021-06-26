Форвард «Боруссии» Холланд потратил полмиллиона евро на отдыхе в Греции

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд за несколько часов потратил свыше 500 тыс. евро, отдыхая со своей компанией в одном из греческих ресторанов. Об этом сообщает Sportime.gr. Отмечается, что норвежский форвард заказал четыре бутылки шампанского, которые обошлись ему в 280 тыс. евро. Также известно, что Холанд оставил 30 тыс. евро чаевых и столько же потратил на аренду автомобиля.

По данным СМИ, зарплата Эрлинга в «Боруссии» составляет от шести до восьми миллионов евро за один сезон. Он перешел в дортмундский клуб в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». В минувшем сезоне норвежец забил 40 мячей в 40 матчах, сыгранных в футболке немецкой команды. По информации портала Transfermarkt рыночная стоимость 20-летнего Холанда составляет 110 млн евро.

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