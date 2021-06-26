Акинфееву хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в матче 1/8 финала Евро-2020

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.

«Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Встреча состоится 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Акинфеев рассказал, почему завершил карьеру в сборной.