Получивший травму Кучеров сыграет в седьмом матче серии «Тампа» — «Айлендерс»

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров примет участие в седьмом матче полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на странице Sportsnet в Twitter.

Россиянин получил повреждение в шестой игре. Он провел на льду 46 секунд, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучерову и ударил того клюшкой в спину. Форвард с трудом покинул площадку и больше на лед не вернулся. Судья же оставил эпизод без внимания.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров принял участие в 17 матчах, в которых набрал 27 (5+22) очков.

Встреча между «Тампой» и «Айлендерс» пройдет на «Амали-Арене» 26 июня. Начало — в 3.00 мск.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на четвертое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли. По этому показателю ему удалось обогнать Сергея Зубова (117). Форвард отстает лишь от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (134), нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (171) и легенды «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова (176).