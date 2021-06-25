УЕФА разрешил игрокам-мусульманам убирать пиво со стола на пресс-конференциях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил мусульманским футболистам убирать бутылки с пивом, участвуя в пресс-конференциях на Евро-2020. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Напомним, что полузащитник сборной Франции Поль Погба во время участия в пресс-конференции убрал со стола бутылку безалкогольного пива, выставленную в качестве рекламы партнера Евро-2020, оставив перед собой воду и две бутылки Coca-Cola. Футболист объяснил свой поступок тем, что он является мусульманином. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. Согласно мусульманским канонам, употребление алкоголя подпадает под понятие «харам» — строго запрещённого.

Погба стал вторым футболистом. убравшим бутылку со стола на Евро-2020. Первым был Криштиану Роналду, убравший со стола бутылку Coca-Cola на предматчевой пресс-конференции. Позже в УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на жест Криштиану Роналду, который во время пресс-конференции убрал под стол бутылку со спонсорским напитком.