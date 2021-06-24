В Госдуме поддержали решение «Ахмата» подать иск к Google

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поддержал решение грозненского футбольного клуба «Ахмат» подать иск к компании Google.

«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — это ведущий клуб Чечни. В нем занимаются много детишек. Правильно, что клуб подает в суд и решает вопрос в правовом поле. Необходимо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права» , — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

10 декабря 2020 года минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат». Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube.

24 июня стало известно, что чеченский клуб подать иск к компании. Третьим лицом в деле стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ранее в «Ахмате» назвали причины подачи иска к Google.