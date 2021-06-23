Главный тренер «Спартака» заявил, что хочет иметь по два игрока на каждую позицию

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал комплектовании состава.

«Игроки, которые вернулись из аренд, хорошо себя показывают. Когда приму решение по ним? Нужно подождать, когда все игроки вернутся из сборных. После сбора в Австрии можно будет что-то говорить. Если молодому игроку нужна практика, то решим вопрос с арендой. Мне не нравится работать, когда в команде много футболистов. В этом сезоне нас ждет Лига чемпионов, нужен крепкий состав.

Я хочу иметь по два игрока на каждую позицию. В случае точечного усиления можно добавить третьего. Обсудим это со спортивным директором», — приводит слова специалиста Sport24.

Также наставник отметил, что последние слово в вопросах усиления команды будет за ним.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, взял серебряные медали первенства и завоевал путевку в квалификационный этап Лиги чемпионов.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что у Руя Витории отсутствуют амбиции.