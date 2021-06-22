УЕФА не поднимал вопрос переноса матчей чемпионата Европы из Санкт-Петербурга

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал возможный перенос матчей чемпионата Европы из Санкт-Петербурга из-за ситуации с коронавирусом в городе, передает РИА «Новости».

«О переносе матчей из Петербурга нам ничего неизвестно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. Относимся к данной информации как к слухам», — сказал Сорокин.

23 июня в Санкт-Петербурге сыграют Швеция и Польша, а 2 июля пройдет матч 1/4 финала.

На Евро-2020 сборная России выиграла всего один матч (у финнов с минимальным счетом) и потерпела два разгромных поражения — от датчан (1:4) и бельгийцев (0:3), заняв четвертое место в группе. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионатов Европы в 2008 году.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова отреагировала на слова украинского депутата Алексея Гончаренко о том, что оставшиеся матчи Евро-2020 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за ситуации с коронавирусом в городе.