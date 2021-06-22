Исполком РФС оценит работу Черчесова на посту тренера сборной России
Исполком Российского футбольного союза (РФС) оценит работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на службу коммуникаций организации.
«Главной темой станут результаты сборной России на чемпионате Евро-2020. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — заявили в РФС.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).
В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.
Ранее Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что любой тренер провалился бы со сборной России.