В «Спартаке» отреагировали на посты Салиховой в ее Telegram-канале

Совет директоров московского «Спартака» отреагировал на посты в Telegram-канале жены владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Напомним, Салихова покинула совет директоров клуба. После этого она критиковала в своем Telegram-канале руководство команды.

«Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Ее слова могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», — говорится в заявлении на сайте команды.

Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров.

Ранее Салихова рассказала, что Шамиль Газизов обвинял Доменико Тедеско в принадлежности к ЛГБТ.