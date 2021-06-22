Легкоатлет Шубенков оправдан по делу о нарушению антидопинговых правил

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

По итогам расследования дисциплинарный комитет установил, что спортсмен не виновен в отклонениях не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года. По этой причине он не будет отбывать срок дисквалификации.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее менеджер Шубенкова Павел Воронков высказался о возможности получения нейтрального статуса.