Швейцария вышла в плей-офф Евро с третьего места

Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Это случилось после поражения сборной России от датчан (1:4), а также проигрыша финской команды Бельгии (0:2).

Швейцарская сборная, которая заняла в группе А третье место, обеспечила себе участие в плей-офф, потому что по итогам группового этапа набрала четыре очка. У занявших аналогичное место в группах В и С Финляндии и Украины только по три балла.

Швейцарцы могут сыграть с Бельгией, а также с победителями групп E и F.

Напомним, сборная России в Копенгагене уступила датчанам и лишилась шансов на выход из группы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее сообщалось, что Нидерланды разгромили Северную Македонию и выиграли группу С на чемпионате Европы.