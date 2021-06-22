Депутат Свищев заявил, что Россия в матче с Данией на Евро посыпалась, как горох

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал итог матча сборной России против Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Не знаю, что делать с Черчесовым. Это был позорный разгром, посыпались, как горох. Жалкое зрелище, стыдно было смотреть на такую команду. Это не национальная команда и не уровень европейского футбола.

Уверен, что шапки сейчас полетят. РФС нужно разбираться, такой футбол нам не нужен», — приводит слова Свищева ТАСС.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Михаил Боярский заявил, что у России остались три проблемы: дураки, дороги и футбол.