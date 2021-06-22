Черчесов заявил, что ответственность за вылет лежит на нем

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чувствует ли ответственность за поражение от датчан в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также наставник сравнил эту команду со сборной на чемпионате мира — 2018.

«Там были более опытные игроки, чем в этой. Они набирают этот опыт, который в дальнейшим им поможет на эти турниры попадать и хорошо выступать» , — сказал Черчесов.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу датской сборной. В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Владимир Быстров раскритиковал Артема Дзюбу и Станислава Черчесова после поражения от Дании на Евро.