Черчесов заявил, что ответственность за вылет лежит на нем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чувствует ли ответственность за поражение от датчан в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.
«Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
Также наставник сравнил эту команду со сборной на чемпионате мира — 2018.
«Там были более опытные игроки, чем в этой. Они набирают этот опыт, который в дальнейшим им поможет на эти турниры попадать и хорошо выступать» , — сказал Черчесов.
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу датской сборной. В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.
Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.
Чемпионат Европы — 2020. Группа В.
Россия — Дания — 1:4.
Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.
Ранее Владимир Быстров раскритиковал Артема Дзюбу и Станислава Черчесова после поражения от Дании на Евро.