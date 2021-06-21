Почетный президент РФС не видит козырей у футболистов Дании

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.

«Конечно, думаю, что Россия выиграет и выйдет в плей-офф. Было бы преступно думать по-другому. Другое дело, что сделать это будет непросто. Дания — крепкая команда. Нужно играть с максимумом характера, движения и борьбы», — передает слова Колоскова Sport24.

Также функционер заявил, что Головин и Миранчук способны решить моменты на индивидуальном мастерстве.

«Не видел каких-то козырей у датской сборной. Обычная, хорошая сборная, которых много на ЧЕ. Мы тоже ничего революционного предложить не можем, но и Дания сильнее играть не сможет. Каких-то сверхожиданий от Дании я не чувствую, команда ничуть не сильнее нашей», — сказал почетный президент РФС.

Ранее Михаил Боярский назвал чудом возможную победу России над датскими футболистами на чемпионате Европы — 2020.