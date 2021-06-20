Салихова обвинила наставника «Спартака» в отсутствии амбиций

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что у наставника красно-белых Руя Витории отсутствую амбиции.

«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход. Руй — добряк, и он правда хороший мужик. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?» — написала Салихова в Telegram.

Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее Салихова заявила, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был готов покинуть клуб за полгода до конца срока контракта.