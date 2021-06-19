Стало известно, почему Капризов не подписывает новый контракт в НХЛ

Стало известно, почему российский форвард Кирилл Капризов и клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» не могут договориться о новом соглашении.

Представители североамериканского клуба хотят подписать с Кириллом долгосрочный контракт на 7-8 лет. Сам Капризов хочет подписаться на 2-3 года. Представители российского нападающего объясняют заинтересованность в краткосрочном контракте тем, что Капризов не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31-32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26-27 лет, чтобы подписать еще более выгодное соглашение. «Миннесота» не готова подписать Капризова менее чем на четыре года. Об этом сообщает The Athletic.

В дебютном сезоне за «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 51 (27+24) очка в 55 матчах.

Напомним, российский нападающий «Миннесоты» победил в номинации «Европейский прорыв года» премии NHL Fan Choice Awards. Также Кирилл номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ (Колдер Трофи).

Ранее стало известно, что Кирилл Капризов может вернуться из «Миннесоты» в ЦСКА.