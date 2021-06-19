Соболев уверен, что матч с Данией не последний на Евро

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о предстоящем матче с Данией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«В команде настроение хорошее. Смотрели матч Бельгия – Дания. Увидели и сильные, и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом Данию.

Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Датчанину здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У них хорошие футболисты», – приводит слова Соболева Sport24.

Также форвард добавил, что уверен в том, что матч с Данией не последний на турнире и все в это верят.

После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Сборные России и Дании сыграют между собой 21 июня в Копенгагене.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что он сторонник Дзюбы в стартовом составе, а не Соболева.