Сборную Мексики наказали двумя матчами без зрителей за гомофобные выкрики фанатов
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение наказать Федерацию футбола Мексики за гомофобные выкрики болельщиков во время отборочных матчей к Олимпиаде против Доминиканской Республики и США двумя матчами без зрителей.
Дисквалификация придется на матчи против Ямайки и Канады в финальном раунде квалификации чемпионата мира — 2022 в зоне КОНКАКАФ. Помимо этого наложен штраф в размере 60 тыс. швейцарских франков, сообщает Sport24.
Напомним, мировой чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Эта страна впервые в своей истории примет турнир такого ранга. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.
Организатор турнира был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария). Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Гаити забил один из самых курьезных автоголов в истории.