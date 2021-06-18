Футболист Тарасов заявил, что станет ведущим после завершения карьеры

Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от своего будущего.

«Я буду суперэкспертом и ведущим, но это всё тогда, когда закончу карьеру футболиста. Мне хочется развиваться во многих направлениях. Для меня главное — чтобы нашёлся тот человек, кто скажет: «Тара, такой человек, как ты нам, нужен в футболе». Деньги мне неважны. Главное, чтобы в меня поверили», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

Также 34-летний футболист заявил, что не может сказать, будет ли его будущее связанно с футболом.

«Нужно искать себя и пробовать. Буду там, где мне будет комфортно. Я не могу сказать, что это будет футбольная индустрия. У меня есть много направлений, чем я могу заниматься. Главное — получать удовольствие от своей работы. На данном этапе я получаю удовольствие от общения со своей аудиторией», — добавил Дмитрий.

Тарасов играл за «Томь», ФК «Москва», «Локомотив» и «Рубин». На клубном уровне полузащитник провел 290 игр, забив 19 мячей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут третьего ребенка.