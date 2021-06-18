Колосков высказался по поводу заполняемости стадионов в разных странах на Евро-2020

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков на фоне информации о возможном переносе финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт поделился мнением на счет разных позиций стран в отношении допуска болельщиков на трибуны.

«Правы и те, и другие. Все действуют в рамках своих собственных национальных законодательств. У нас предусмотрено до пятидесяти процентов, у других до пятнадцати, у других – до тридцати. Поэтому УЕФА сейчас ведет диалог с правительством Великобритании, чтобы немного повысили порог посещаемости. Все правы, все действуют в рамках законодательства, в связи с эпидемиологической ситуацией», — сказал колосков «Газете.Ru».

Напомним, финальный матч Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, так как Великобритании не готова предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавирусных ограничений. В то же время в Венгрии готовы заполнить 100% мест на стадионе.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. По плану, финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее стало известно, что УЕФА имеет альтернативный план проведения финала Евро-2020.