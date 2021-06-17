Фонд спортивной солидарности призвал лишить белорусские каналы прав на трансляции ОИ

Беларусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF), защищающий права беларусских атлетов, призывает лишить «Белтелерадиокомпанию» и иные беларусские государственные телевизионные компании и СМИ права телевизионного и иного вещания Олимпийских игр-2020, которые стартуют в Токио летом 2021г. Об этом говорится в официальном заявлении BSSF, направленном в адрес МОК и

другие организации, ответственные за осуществление телетрансляции соревнований.

«В Беларуси продолжаются нарушения прав человека: с августа 2020 года число людей, незаконно задержанных за выражение мнения и участие в мирных собраниях, достигло 36 тысяч человек. Более 3000 человек признаны

подозреваемыми в уголовных делах по политическим мотивам. 493 беларуса признаны политическими заключенными».

В сообщении особенно подчеркивают факт репрессий в отношении белорусских журналистов, в том числе руководителей и журналистов крупнейшего портала TUT.BY.

Также в сообщении уделяется внимание беларусскому информационному пространству.

«Ряд передач содержат постановочные сюжеты, в которых содержится видео допросов, пыток, оправдывается насилие, разжигается национальная, религиозная и иная социальная вражда. Один из примеров интервью Романа Протасевича, проведенное на главном государственном телеканале, а также его участие в пресс-конференции МИД Беларуси».

«Белорусский фонд спортивной солидарности призывает Международный

олимпийский комитет (IOC) и Олимпийскую службу вещания (OBS) лишить беларуские государственные телеканалы и иные государственные СМИ права

вещания Олимпийских игр. Такой крупный турнир не могут освещать компании, которые ассоциируются с пытками и иными насильственными действиями режима Лукашенко», — говорится в обращении Фонда.

Ранее фонд спортивной солидарности заявил, что ФИФА и УЕФА могут наложить на Белоруссию санкции.