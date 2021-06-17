Экс-полузащитник ЦСКА назвал сборную России «мертвой» командой

Бывший полузащитник московского ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной Чехии Иржи Ярошик заявил, что его не впечатлила игра сборной России с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Важная победа. Но в последние полчаса я не получил никаких эмоций от игры. Не увидел никакого футбола. Не было движения и открываний. Ждал другую игру. В любом случае все впереди. Самая важная игра будет против Дании. Только после нее можно будет рассуждать о степени успеха этого турнира.

Конечно, сборная России может выйти из группы. По турнирной таблице, возможно, хватит и одного очка. Развязка в этой группе будет интересной. Дания по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал — мертвая команда», — цитирует чеха «СЭ».

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее Василий Уткин прокомментировал результат матча сборной России с Финляндией, а также оценил игру капитана команды Артема Дзюбы.