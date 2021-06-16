«Аталанта» поздравила Миранчука с мячом в ворота Финляндии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в самом конце первого тайма забил Алексей Миранчук.

Пресс-служба итальянской «Аталанты», за которую Миранчук выступает, поздравила хавбека с точным ударом.

«Снимаем шляпу, Алексей», — гласит сообщение клуба из Бергамо в Twitter.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.