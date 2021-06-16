У Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между национальными командами России и Финляндии.

Подопечные Станислава Черчесова ведут со счетом 1:0.

На 25-й минуте травму получил Марио Фернандес.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — передает слова пресс-службы сборной России «Чемпионат.com».

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии проходит в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают последнее, четвертое место в группе B.

Команда Финляндии в Копенгагене переиграла Данию (1:0). Благодаря победе они располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая бельгийцам по дополнительным показателям. Эта встреча была прервана почти на два часа из-за того, что датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

Ранее Алексей Миранчук открыл счет в матче с Финляндией.