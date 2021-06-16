Черчесов упал после гола Миранчука на Евро-2020 в матче с Финляндией

Главный тренер сборной России по футболу эмоционально отпраздновал гол Алексея Миранчука в матче Евро-2020 против сборной Финляндии, передает «Чемпионат.com».

Наставник российской команды упал, празднуя взятие ворот.

После первого тайма Россия ведет со счетом 1:0.

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии проходит в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают последнее, четвертое место в группе B.

Команда Финляндии в Копенгагене переиграла Данию (1:0). Благодаря победе они располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая бельгийцам по дополнительным показателям. Эта встреча была прервана почти на два часа из-за того, что датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

Ранее сообщалось о том, что Россия обыгрывает Финляндию после первого тайма матча Евро-2020.