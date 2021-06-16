Экс-советник президента ЦСКА признался, что увольнение Олича «сбило его с ног»

Бывший советник президента ЦСКА, известный тренер Валерий Непомнящий в комментарии «Газете.Ru» отметил, увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера клуба стало для него полной неожиданностью.

«По поводу увольнения Олича у меня пока никаких мыслей даже нет. Меня это сбило с ног.

Особых впечатлений от его работы не осталось. Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, — я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось.

Очень трудно оценить работу Олича каким-то образом. Решение расстаться с тренером в середине июня мне пока непонятно», — сказал Непомнящий.

Под руководством хорватского специалиста ЦСКА занял шестое место в Российской-премьер лиге (РПЛ) и впервые за 20 лет не попал в еврокубки на следующий сезон.

Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Алексей Березуцкий, который выступал за красно-синих с 2001 по 2018 год.

Ранее экс-тренер сборной России Сергей Балахнин высказался об отставке хорватского специалиста Ивицы Олича с поста наставника московского ЦСКА.