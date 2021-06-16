Мостовой заявил, что если не побеждать Финляндию, то вообще незачем играть

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение по поводу предстоящего матча национальной команды с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Мы обязаны побеждать финнов. Из 24 команд-участниц турнира они занимают одно из самых низких мест в рейтинге. Если не побеждать Финляндию, зачем вообще тогда играть на Евро. Всех немного смутило, что Финляндия обыграла Данию, но мы все видели, как и почему это произошло, — приводит слова Мостового Telesport.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова в Копенгагене сыграют с Данией 21 июня в 22.00.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что сборная Бельгии сыграла с Россией свою худшую игру.