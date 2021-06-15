Черчесов заявил, что Жирков больше не сыграет на Евро

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Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии... Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на пресс-конференции в преддверии матча с командой Финляндии в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Не могу точно сказать диагноз Жиркова. Это Безуглов скажет в прессе. Но боюсь, Жиркова потеряли на весь турнир», — цитирует наставника Sport24.

Жирков является самым возрастным игроком сборной России. Во время матча с бельгийцами футболист вышел в основном составе команды, но был заменен из-за полученного повреждения в первом тайме. Встреча закончилась разгромом россиян со счетом 0:3.

Матч с Финляндией пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее блогер и участник различных комедийных шоу Илья Соболев пошутил об игре Юрия Жиркова за сборную России.