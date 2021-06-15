Черчесов заявил, что Жирков больше не сыграет на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на пресс-конференции в преддверии матча с командой Финляндии в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Не могу точно сказать диагноз Жиркова. Это Безуглов скажет в прессе. Но боюсь, Жиркова потеряли на весь турнир», — цитирует наставника Sport24.

Жирков является самым возрастным игроком сборной России. Во время матча с бельгийцами футболист вышел в основном составе команды, но был заменен из-за полученного повреждения в первом тайме. Встреча закончилась разгромом россиян со счетом 0:3.

Матч с Финляндией пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее блогер и участник различных комедийных шоу Илья Соболев пошутил об игре Юрия Жиркова за сборную России.