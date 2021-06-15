Во Львове разыграют сертификаты в сауну за поддержку Финляндии на игре с Россией

Организаторы Lviv Fan Festival намерены разыграть 50 сертификатов на поход в сауну во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Финляндии и России. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

«Финская сауна для любителей Финляндии! Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!

Мы смотрим матч на трех больших экранах, наслаждаемся отличными блюдами и болеем за победу Финляндии! Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!» — говорится в сообщении.

Встреча между сборными России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 16.00 мск.

Ранее сообщалось, что организаторы Lviv Fan Festival продолжат наливать бесплатное пиво зрителям после голов в ворота России на чемпионате Европы 2020 года. Акцию уже провели во время матча первого тура между командой Станислава Черчесова и сборной Бельгии (3:0).