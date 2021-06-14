Тихонов о Губерниеве: «Он потерял мужское начало. Только и может издеваться над девушками»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался в адрес комментатора Дмитрия Губерниева после эфира на «Матч-ТВ» с певицей Ольгой Бузовой.

Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все на что способен. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе как его результаты в гребле — с гулькин нос.

Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно. Ольге я пожелаю успехов в шоу-бизнесе и больше не общаться с такими потерявшими мужское начало лицами», — передает слова Тихонова »Sport24».

Также олимпийский чемпион заявил, что Губерниев давно потерял уважение в спортивном мире.

Напомним, в прямом эфире «Матч ТВ» Бузова не сдержала слез после нескольких попыток Губерниева дождаться от звездной певицы ответа. Также Губерниев задал вопрос певице, когда она перестанет употреблять алкоголь по утрам.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала скандал Губерниева и Бузовой в эфире Матч ТВ.