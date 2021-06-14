Витория о судьях и «Спартаке»: «Молчать не буду, если увижу несправедливость»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался на тему возможных судейских ошибок в матчах московского «Спартака».

«Хотим создать «Спартак», с которым все будут считаться, который будут хорошо судить. Если я увижу какую-то несправедливость, молчать не буду.

Для меня есть только один способ работы – полное взаимопонимание и сотрудничество со всеми руководителями. Нам нужно работать в одном направлении, выстраивать общий диалог и принимать общие решения», — передает слова Витории »Sports.ru».

Столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что Рую Витории придется непросто в «Спартаке».